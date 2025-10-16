Milan, Fofana: "Allegri ha cambiato la mentalità. Abbiamo più voglia di fare le cose bene"

Youssouf Fofana è sempre più centrale nel Milan di Massimiliano Allegri. Il centrocampista è stato intervistato da Sky Sport Insider e ha parlato delle differenze tra la stagione corrente e la scorsa: "Sicuramente abbiamo più tempo per preparare le partite: ne giochiamo una a settimana, dobbiamo essere concentrati sul Milan al 100%, metterci tutte le forze, partita dopo partita. Il mister ha cambiato le cose, così come i nuovi giocatori. E la curva è tornata allo stadio".

Che cosa ha cambiato Allegri?

“La mentalità della squadra. Dopo l’anno scorso eravamo un po’ giù di morale: volevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Il mister è arrivato con voglia di fare bene, ha dato più fiducia alla squadra, e ci ha da subito fatto capire che i conti li vedremo alla fine".

Cosa ha di speciale il Milan con il suo nuovo allenatore?

"È difficile da dire, perché in realtà non sento qualcosa di diverso rispetto all’anno scorso. Mi sembra che quello che avevamo nella scorsa stagione ora è di più. Per esempio: l’anno scorso eravamo felici, ora siamo più felici. Abbiamo più voglia di fare le cose bene".

Tanti giocatori si sono infortunati. Per voi è un duro colpo?

“Ho fiducia in tutto il gruppo: i giocatori che ci saranno domenica lavoreranno bene, anche al posto degli infortunati. Tutti sanno cosa bisogna fare. Pulisic e Saelemaekers sono grandi giocatori che hanno iniziato la stagione in modo meraviglioso, ma ho fiducia in tutti i miei compagni”

Cosa consiglierebbe a Leao?

"Da me lui non deve aspettarsi niente: non ho più esperienza di lui. Gli do solo la mia fiducia: Rafa quando sta bene con la testa fa le cose sul campo che nessuno può fare. Spero che quando sarà al 100%, farà bene e aiuterà la squadra".

Si sente un po' milanista?

"Molto".