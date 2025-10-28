De Zerbi difende Pavard ed Emerson: "Le critiche vengono da chi non ama il Marsiglia"

L’Olympique Marsiglia deve rialzarsi. Dopo la sconfitta contro lo Sporting Lisbona in inferiorità numerica e quella in campionato contro il Lens, i riflettori sono puntati sulla difesa, apparsa fragile e disattenta. Alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro l’Angers, Roberto De Zerbi ha provato a rassicurare l’ambiente, riconoscendo le difficoltà ma mantenendo un tono fiducioso.

"È vero, abbiamo l’obbligo di vincere e di comportarci bene, ma restiamo sereni. Stiamo lavorando nel modo giusto. Negli ultimi due incontri ci è mancata la precisione sotto porta e un po’ di aggressività nei duelli", ha spiegato l’allenatore italiano. "A Lisbona eravamo in dieci, a Lens forse è mancata un po’ di maturità e di tenuta fisica".

Il tecnico ha poi difeso i suoi giocatori più criticati, come Emerson Palmieri, espulso contro lo Sporting, e Benjamin Pavard, protagonista in negativo in entrambe le sconfitte. "Non parlo di stanchezza, ma di mancanza di lucidità. Le critiche mi fanno sorridere: vengono da chi non ama l’OM. Gli errori fanno parte del calcio, l’importante è analizzarli con obiettività", ha detto De Zerbi, infastidito dalle polemiche seguite ai recenti risultati.

L’allenatore ha infine ricordato che l’OM non è stato risparmiato dagli infortuni: Weah, Kondogbia, Gouiri, Medina, Traoré e Balerdi saranno tutti assenti. "Le sconfitte bruciano, ma dobbiamo restare concentrati su di noi. Vogliamo vincere le prossime sei partite", ha concluso.