Frosinone-Virtus Entella, i convocati di Chiappella: tornano Bottaro, Benali e Mezzoni
Attraverso i propri canali ufficiali la Virtus Entella ha diramato la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Andrea Chiappella per la gara di questa sera contro il Frosinone.
Rispetto al match del 'Sannazzari' contro il Pescara dello scorso weekend in difesa torna a disposizione Bottaro, mentre a centrocampo Benali e Mezzoni.
Portieri: Colombi, Del Frate, Siaulys
Difensori: Palomba, Tiritiello, Marconi, Parodi, Moretti, Bottaro, Portanova
Centrocampisti: Nichetti, Lipani, Bariti, Karic, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Boccadamo, Mezzoni
Attaccanti: Debendetti, Fumagalli, Russo, Ankeye.
