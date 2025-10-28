TMW Radio Ordine: "Juve, Spalletti una garanzia. A gennaio niente mercato di rivoluzione"

Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Spalletti alla Juventus è la scelta giusta?

"Credo che la personalità e la carriera di Spalletti debbano essere ritagliate a questo momento particolare della Juventus e al momento in cui avviene questo cambio della guarda. Dal punto di vista complessivo la scelta di Spalletti è la più convincente per il modo di lavorare che ha. Rappresenta una garanzia. Detto questo non considero Tudor l'unico responsabile di questo avvio di stagione e penso che Juventus, caricandosi sulle spalle il terzo stipendio di un allenatore, non potrà pensare di assistere a Gennaio ad un mercato in grado di stravolgere la situazione. Il problema fondamentale ora è di dare alla squadra un assetto e un sistema di gioco più stabile rispetto a quello che si è visto nelle scorse settimane".

Cosa ti aspetti dal Milan nei prossimi due impegni?

"Secondo me stasera il Milan rischia molto per due motivi: è la terza partita in nove giorni e la affronta senza averne a disposizione quattro giocatori. L'unico recuperato per la panchina è Loftus Cheek, mentre Rabiot, Pulisic, Estupinan e ovviamente Jashari rimangono out. Se ad una squadra di movimento di diciannove giocatori ne togli quattro o cinque perdi automaticamente quasi tutte le mosse dalla panchina. La rosa corta diventerà un tema con il passare del tempo".

L'Inter resta in corsa per lo scudetto nonostante abbia già perso tre partite?

"L'unica cosa che non ho condiviso dell'intervento di Marotta è quando dice che quel rigore ha determinato la sconfitta contro il Napoli. Non è così perché l'Inter ha giocato meglio, ma ha commesso degli errori clamorosi nel secondo tempo. Da un punto di vista calcistico poi penso che l'idea di Chivu di portarsi quindici o venti metri più avanti il baricentro, con una difesa non rapidissima, espone la squadra a feroci contropiedi".