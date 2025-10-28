Due promozioni e 157 presenze, la Salernitana piange la scomparsa di Ricchetti

Lutto in casa Salernitana. Il club campano ha infatti diramato una nota per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia di Carlo Ricchetti, ex centrocampista e allenatore scomparso ad appena 55 anni. Il classe ‘70 aveva vestito la maglia granata in oltre 150 occasioni negli anni ‘90, conquistando due promozioni, e poi aveva allenato nel 2005/06 la formazione Berretti dei campani. Di seguito il comunicato della Salernitana:

"La proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 piangono la prematura scomparsa di Carlo Ricchetti e partecipano all’immenso dolore della moglie Antonella, dei figli, di tutta la famiglia e dei tanti compagni di squadra con il cavalluccio sul petto nelle 157 partite disputate tra il 1993 e il 1998.

Uomo mite, buono e riservato fuori dal campo e campionissimo sul terreno di gioco, Ricchetti ha segnato anche 25 gol con la casacca della Salernitana, conquistando una promozione in Serie B nel 1994 e in Serie A nel 1998, entrambe da protagonista assoluto. Per lui anche un’esperienza da allenatore nel settore giovanile nella stagione 2005/06. Ha proseguito la sua carriera da tecnico negli staff dei suoi ex compagni di squadra alla Salernitana, Roberto Breda e Mirko Cudini.

La figura di Carlo Ricchetti resterà indelebile nella storia granata".