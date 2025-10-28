Reggiana-Modena, i convocati di Dionigi: sono nove gli indisponibili per il derby
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali il Frosinone ha diramato la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Davide Dionigi per la gara di questa sera contro il Modena.
Risultano assenti dalla distinta per il derby Seculin, fra i portieri, Quaranta, Rozzio e Sampirisi fra i difensori, Reinhart e Urso a centrocampo e Cavaliere, Conté e Girma in attacco.
Portieri: Motta, Saro, Enza
Difensori: Papetti, Bozzolan, Libutti, Tripaldelli, Bonetti, Magnani
Centrocampisti: Stulac, Vallarelli, Charlys, Basili, Rover, Bertagnoli, Mendicino, Maisterra, Portanova,
Attaccanti: Marras, Novakovich, Tavsan, Gondo, Lambourde
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile