Milinkovic-Savic saluta il club dei giocatori in scadenza. Quali sono i nomi da tenere d'occhio

Con il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic con l'Al Hilal fino al 2028 si toglie dalla piazza uno dei giocatori più interessanti. Restano tuttavia tante potenziali occasioni di mercato, con un considerevole numero di big legati da un contratto fino al 30 giugno 2026 ed è questo il momento della verità: rinnovare o cedere subito per evitare al club il danno di perdere un giocatore a parametro zero. Chi altro potrebbe avere in mano il cartellino? Questa una selezione di 100 giocatori:

PORTIERI

Justin Bijlow (27, Feyenoord)

Yassine Bounou (34, Al-Hilal)

Thibaut Courtois (33, Real Madrid)

Mike Maignan (30, Milan)

Alexandr Maksimenko (27, Spartak Mosca)

Edouard Mendy (33, Al-Ahli)

Ilan Meslier (25, Leeds)

Manuel Neuer (39, Bayern Monaco)

Nick Pope (33, Newcastle)

Yann Sommer (36, Inter)

DIFENSORI

Anthony Caci (28, Mainz)

Dani Carvajal (33, Real Madrid)

Andreas Christensen (29, Barcellona)

Raul Asencio (22, Real Madrid)

Merih Demiral (27, Al-Ahli)

Lucas Digne (31, Aston Villa)

Danilho Doekhi (27, Union Berlino)

Juan Foyth (27, Villarreal)

Eric Garcia (24, Barcellona)

Marc Guéhi (24, Crystal Palace)

Raphael Guerreiro (31, Bayern Monaco)

Rico Henry (28, Brentford)

Ibrahima Konaté (26, Liverpool)

Kalidou Koulibaly (34, Al-Hilal)

Aymeric Laporte (31, Al-Nassr)

Diogo Leite (26, Union Berlino)

Tariq Lamptey (24, Brighton)

Harry Maguire (32, Manchester United)

Tyrell Malacia (26, Manchester United)

Aaron Martin (1997, Genoa)

Oscar Mingueza (26, Celta)

Vitaliy Mykolenko (26, Everton)

Andrew Robertson (31, Liverpool)

Antonio Rudiger (32, Real Madrid)

Fabian Schar (33, Newcastle)

Marcos Senesi (28, Bournemouth)

Ryan Sessegnon (25, Fulham)

Niklas Sule (29, Borussia Dortmund)

John Stones (31, Manchester City)

Dayot Upamecano (26, Bayern Monaco)

CENTROCAMPISTI

Rodrigo Bentancur (28, Tottenham)

Yves Bissouma (28, Tottenham)

Julian Brandt (29, Borussia Dortmund)

Marcelo Brozovic (32, Al-Nassr)

Emre Can (31, Borussia Dortmund)

Fabinho (31, Al-Ittihad)

Nabil Fekir (31, Al-Jazira)

Leon Goretzka (30, Bayern)

Amadou Haidara (27, Lipsia)

Vitaly Janelt (27, Brentford)

Mathias Jensen (29, Brentford)

Daichi Kamada (28, Crystal Palace)

Sean Longstaff (27, Newcastle)

Weston McKennie (26, Juventus)

Frank Kessié (28, Al-Ahli)

Koke (33, Atletico Madrid)

Rolando Mandragora (28, Fiorentina)

Henrikh Mkhitaryan (36, Inter)

Ruben Neves (28, Al-Hilal)

Otavio (30, Al-Nassr)

Lorenzo Pellegrini (29, Roma)

Thomas Partey (32, Villarreal)

Bernardo Silva (30, Manchester City)

Giovanni Reyna (22, Borussia Dortmund)

Guido Rodriguez (31, West Ham)

Valentin Rongier (30, Marsiglia)

Mykola Shaparenko (26, Dinamo Kiev)

Eduard Spertsyan (25, Krasnodar)

Talisca (31, Fenerbahce)

Quinten Timber (24, Feyenoord)

ATTACCANTI

Simon Adingra (23, Brighton)

Yunus Akgun (25, Galatasaray)

Ilias Akhomach (21, Villarreal)

Andrea Belotti (31, Cagliari)

Myron Boadu (24, PSV Eindhoven)

David Brooks (28, Bournemouth)

Memphis Depay (31, Corinthians)

Krepin Diatta (26, Monaco)

Paulo Dybala (31, Roma)

Stephan El Shaarawy (33, Roma)

Everton (29, Flamengo)

Roberto Firmino (33, Al-Ahli)

Serge Gnabry (29, Bayern)

Callum Hudson-Odoi (24, Nottingham Forest)

Mauro Icardi (32, Galatasaray)

Daniel James (27, Leeds)

Raul Jimenez (34, Fulham)

Robert Lewandowski (36, Barcellona)

Sadio Mané (33, Al-Nassr)

Aleksandar Mitrovic (30, Al-Hilal)

Rodrigo Muniz (24, Fulham)

Ethan Nwaneri (18, Arsenal)

Adama Traoré (29, Fulham)

Bertrand Traoré (29, Sunderland)

Leandro Trossard (30, Arsenal)

Dusan Vlahovic (25, Juventus)

Timo Werner (29, Lipsia)

Callum Wilson (33, West Ham)

Harry Wilson (28, Fulham)

Jonas Wind (26, Wolfsburg)