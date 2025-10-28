Evra: "La Juventus non muore mai. Godete ora, ma quando tornerà non venite a piangere"

Patrice Evra non ha mai dimenticato la Juventus dopo aver giocato con la maglia bianconera e, dopo l'esonero di Igor Tudor, ha voluto dedicare un pensiero tramite un ideo sul suo profilo Instagram, nel quale ha spiegato: "Buongiorno a tutti i miei cari juventini, a tutti i miei gobbi veri, perché devi essere un gobbo vero in questo momento. È un momento difficile, questa gente sta godendo".

Evra poi prosegue: "E sapete perché? Perché per quanti anni abbiamo fatto male? E non abbiamo rubato, sul campo abbiamo mangiato tutti, 9 campionati di fila. Quindi godete che siete primi in classifica, ma la Vecchia Signora non muore mai. È ferita, però quando tornerà… E tornerà, perché la storia non muore mai, non venite a piangere".

Infine ha voluto fare un appello ai tifosi: "Io chiedo a tutti i gobbi veri di stare dietro a questa Juve perché è facile amarla quando le cose vanno bene, adesso abbiamo bisogno di tutti, quindi forza Juve fino alla fine". Tantissimi tifosi hanno ripreso questo video e lo hanno ripubblicato sul proprio profilo, evidenziando quanto si identifichino nelle parole dell'ex terzino sinistro francese, che in carriera ha vestito anche la maglia del Manchester United e del Monaco.