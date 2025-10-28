Bologna, Vincenzo Italiano è stato dimesso. Il Sant'Orsola: "Condizioni cliniche buone"

Comunicato ufficiale del Bologna che aggiorna sulle condizioni del tecnico Vincenzo Italiano. Arrivano buone notizie in merito:

"Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister".

Italiano era ricoverato da lunedì scorso a causa di una polmonite "a verosimile eziologia batteria (non dovuta a Covid-19) per la quale è stato necessaria una terapia antibiotica". A seguito della degenza del tecnico, per le partite di Europa League contro il FSB a Bucarest e domenica al "Franchi" contro la Fiorentina, in panchina è andato il vice, Daniel Niccolini.