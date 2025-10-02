Live TMW Sigma Olomouc, Janokta: "Felice per le occasioni avute. Ce ne andiamo a testa alta"

Un gol di Piccoli nel primo tempo e di Ndour nella ripresa mettono ko i cechi del Sigma Olomouc contro la Fiorentina. In questi minuti, il tecnico Tomas Janokta ha parlato presso la sala stampa dello Stadio Artemio Franchi per commentare il match in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

Ore 23:37 - inizio conferenza stampa

Qual è la sua valutazione della partita?

"Credo che abbiamo fatto una buona partita, con una difesa attiva e alta. Abbiamo costretto la Fiorentina a fare diversi errori. Il nostro più grande pericolo è stato Piccoli ma sono molto felice per la prestazione e per le occasioni che abbiamo avuto. L'importante è stato che anche dopo il gol subito non siamo rimasti passivi. Usciamo dal Franchi a testa alta".

Ha qualche rimpianto?

"Più che una vittoria per 2-0, c'erano momento che potevamo pareggiare. Per noi comunque è un successo perché la Fiorentina è una squadra forte. I ragazzi però ce l'hanno messa tutta anche se il gol non è arrivato".

È una prestazione che vi da speranza di passaggio del turno?

"Sicuro, è quello che vogliamo. Io ci vedo bene e realisticamente parlando penso che possiamo accedere al playoff. Oggi i ragazzi hanno dimostrato di esserne capaci. È stata una buonissima esperienza".

Ha percepito le difficoltà della Fiorentina?

"Sì, le abbiamo percepite. Non gli abbiamo permesso di fare il loro gioco grazie al nostro coraggio. Credo che si siano innervositi, perché noi abbiamo lottato. I viola non hanno avuto una situazione di comfort come avrebbero voluto".

Ore 23:52 - termina la conferenza stampa.