Farioli mago del Porto: nove vittorie su nove, anche l'Europa si inchina all'allenatore italiano

Francesco Farioli sta scrivendo una favola calcistica in Portogallo, almeno in quest'avvio di stagione. Da quando ha preso in mano il Porto, l’allenatore italiano non ha conosciuto altro che vittorie: nove su nove, sette in campionato e due in Europa League. Un percorso netto che ha già conquistato i tifosi dei Dragões e attirato l’attenzione del panorama internazionale.

L’ultima perla è arrivata nella serata di Europa League contro la Stella Rossa: un gol di Rodrigo Mora all’89' ha regalato il 2-1 e la seconda vittoria europea della 'Fase Campionato'. Prima il rigore trasformato da William Gomes, poi il pari momentaneo dei serbi con Kostov, fino al guizzo decisivo nel finale che ha fatto esplodere l’Estádio do Dragão.

Ma al di là dei risultati, a sorprendere è la qualità del gioco proposto dal tecnico toscano. Linee corte, pressing organizzato, velocità nella transizione e coraggio nell’imporre il proprio calcio anche contro avversari di spessore: un approccio moderno ed europeo che rispecchia la filosofia di Farioli e che sta trasformando il Porto in una squadra brillante e imprevedibile.

Domenica lo attende la prova del fuoco nel Classico contro il Benfica, ma il cammino intrapreso lascia intravedere ambizioni importanti. Con sei punti già in cassaforte in Europa League e la leadership in campionato consolidata, Farioli ha dimostrato che non si tratta di un fuoco di paglia: il Porto può sognare in grande; e lo fa con un allenatore italiano al comando.