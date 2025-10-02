Svizzera, Yakin incorona Akanji: "Lo conosciamo, può giocare in qualsiasi squadra"

Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, ha spiegato le sue scelte prima delle partite valevoli per le qualificazioni al Mondiale contro Svezia e Slovenia, entrambe in trasferta e in programma venerdì 10 e lunedì 13 ottobre alle 20.45. Tra i tanti temi trattati c'è anche quello relativo a Manuel Akanji, difensore che è approdato all'Inter nell'ultimo giorno di mercato e sta già dimostrando il suo valore in nerazzurro: "Lo conosciamo, sappiamo che ha un'incredibile fiducia in se stesso e può giocare in qualsiasi squadra".

I convocati

Portieri: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Difensori: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Francoforte), Adrian Bajrami (Lucerna), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaques (Stoccarda), Miro Muheim (Amburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Isaac Schmidt (Werder Brema), Silvan Widmer (Mainz).

Centrocampisti: Remo Freuler (Bologna), Johan Manzambi (Friburgo), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Fabian Rider (Augsburg), Vincent Sierro (Al Shabab), Simon Sohm (Fiorentina), Granit Xhaka (Sunderland).

Attaccanti: Breel Embolo (Rennes), Djibril Sow (Siviglia), Ruben Vargas (Siviglia), Andi Zaqiri (Widzew Lodz), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf).

Questa la classifica del Gruppo B dopo 2 giornate delle gare valevoli per la qualificazione al Mondiale 2026:

Svizzera - 6 punti

Kosovo - 3 punti

Svezia - 1 punto

Slovenia - 1 punto