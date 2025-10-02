Bologna, Bernardeschi: "Non siamo questi. Devo rimettermi in gioco a questi ritmi"

Federico Bernardeschi è entrato solamente nel finale di Bologna-Friburgo, ma ha comunque preso parte alla gara di Europa League, terminata 1-1. Il fantasista italiano ha parlato così al sito ufficiale del club rossoblù: "Abbiamo fatto un buon primo tempo aggressivo, tenuto il campo e trovato il gol, ma nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo", ha ammesso.

Bernardeschi ha proseguito, analizzando così la gara in maniera onesta: "Dobbiamo migliorare, sappiamo che non siamo questi, ci sono alcuni tasselli che vanno sistemati. Stasera noi che siamo entrati dalla panchina avremmo dovuto fare meglio, dare vivacità alla gara e cambiarla, non è stato così. Tanti di noi sono arrivati quest’estate, dobbiamo ambientarci e metterci a disposizione di Mister e compagni, ci stiamo provando e ci arriveremo".

Chiosa finale sul suo stato fisico: "Io devo rientrare in forma, rimettermi in gioco a questi ritmi, so che non è facile, ma ho la fiducia dei compagni e mi dà tranquillità. Vedrete che verrà fuori il Bologna che conoscete".