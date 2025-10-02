Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Fiorentina, Pioli: "Fatte buone cose. Le scelte? Ho cercato di pensare poco alla Roma"

Fiorentina, Pioli: "Fatte buone cose. Le scelte? Ho cercato di pensare poco alla Roma"TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:33Serie A
di Niccolò Righi
fonte dal Franchi, Niccolò Righi

Si interrompe la striscia negativa della Fiorentinadi Stefano Pioli, che in Conference League trovano la prima vittoria della loro League Phase. In questi minuti, il tecnico viola è atteso presso la sala stampa dello Stadio Artemio Franchi per commentare il match in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

Ore 23:30 - inizio conferenza.

Cosa le è piaciuto?
"Abbiamo fatto buone cose nonostante l'intensità dell'avversaria. Potevamo giocare più tra le linee, ma ci sitiamo lavorando e credo che arriveremo ad avere imbucate più veloci. Siamo stati equilibrati e compatti. La squadra ha sofferto bene e alla fine è arrivato il risultato".

Quanto ha provato a giocare in profondità con Piccoli?
"Noi cerchiamo di riempire la trequarti con più giocatori sfruttando il lavoro spalle alla porta di Dzeko. Abbiamo messo Piccoli davanti al portiere diverse volte. È l'avversario che detta il modo di giocare"

Perché pochi cambi rispetto alla gara con il Pisa?
"Ho fatto le scelte necessarie per vincere la partita, pensando poco alla Roma".

Perché non Martinelli dall'inizio?
"Giocherà quando riterrò che è il momento giusto. Non ci sono problemi, sono sicuro che il suo momento arriverà".

C'è un po' di paura di sbagliare in qualche giocatore?
"Secondo me non abbiamo avuto paura. Loro pressavano tanto, ci venivano a prendere molto alti. La nostra era una scelta dettata dall'atteggiamento degli avversari".

Ore 23:35 - termina la conferenza stampa

Articoli correlati
Fiorentina, Pioli: "Unità di gruppo mai in discussione. Ora testa al campionato" Fiorentina, Pioli: "Unità di gruppo mai in discussione. Ora testa al campionato"
Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0, le pagelle: prima gioia per Piccoli. Ndour merita più... Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0, le pagelle: prima gioia per Piccoli. Ndour merita più spazio
Fiorentina, Pioli: "Nel gruppo non c'è nervosismo. Piccoli al centro dell'attacco"... Fiorentina, Pioli: "Nel gruppo non c'è nervosismo. Piccoli al centro dell'attacco"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 ottobre
Italiano: "L'anno scorso eravamo messi peggio. Bernardeschi ci dovrà portare soddisfazioni"... Italiano: "L'anno scorso eravamo messi peggio. Bernardeschi ci dovrà portare soddisfazioni"
Piccoli si è sbloccato con la Fiorentina, Selvaggi: "Anche Platini all'inizio era... Piccoli si è sbloccato con la Fiorentina, Selvaggi: "Anche Platini all'inizio era stato bocciato"
Bologna, Skorupski onesto: "Dobbiamo fare qualcosa in più e cercare di non subire... Bologna, Skorupski onesto: "Dobbiamo fare qualcosa in più e cercare di non subire gol"
Hellas Verona, Zanetti: "Per quanto prodotto, Giovane e Orban potevano avere 4 gol... Hellas Verona, Zanetti: "Per quanto prodotto, Giovane e Orban potevano avere 4 gol a testa"
Bologna, Lykogiannis dopo il pari contro il Friburgo: "Questo è un punto guadagnato"... Bologna, Lykogiannis dopo il pari contro il Friburgo: "Questo è un punto guadagnato"
Fava consiglia il Cagliari: "Borrelli è ancora giovane. Senza Belotti tornerei sul... Fava consiglia il Cagliari: "Borrelli è ancora giovane. Senza Belotti tornerei sul mercato"
Bologna, Rowe: "Mi sto ambientando. Io spingo, ma in Italia devi anche aiutare in... Bologna, Rowe: "Mi sto ambientando. Io spingo, ma in Italia devi anche aiutare in difesa"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Bologna, Rowe: "Mi sto ambientando. Io spingo, ma in Italia devi anche aiutare in difesa"
3 Italiano: "L'anno scorso eravamo messi peggio. Bernardeschi ci dovrà portare soddisfazioni"
4 Fava consiglia il Cagliari: "Borrelli è ancora giovane. Senza Belotti tornerei sul mercato"
5 3 volte lo stesso rigore, 3 volte lo stesso errore: la Roma col Lille ha fatto la storia (in negativo)
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 3 volte lo stesso rigore, 3 volte lo stesso errore: la Roma col Lille ha fatto la storia (in negativo)
Immagine top news n.1 Solo 1-1 per il Bologna contro il Friburgo. Ma Italiano resta comunque ottimista
Immagine top news n.2 La Fiorentina ritrova la vittoria in Conference, con primo gol di Piccoli. 2-0 al Sigma Olomouc
Immagine top news n.3 Ranking UEFA, l'Italia perde due posizioni nella corsa per il 5° posto in Champions
Immagine top news n.4 La Fiorentina riparte dalla Conference. Piccoli e Ndour regalano la vittoria con il Sigma Olomouc
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini: "Incredibile sbagliare tre rigori. Guardo quanto fatto di positivo"
Immagine top news n.6 La Roma sbaglia tre rigori di fila e il Lille di Giroud sbanca l'Olimpico: 0-1 firmato Haraldsson
Immagine top news n.7 Il Bologna continua a non vincere in Europa League: al Dall'Ara finisce 1-1 con il Friburgo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.2 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.3 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha una delle coppie di terzini più interessanti d'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mese di fuoco per il Rimini, l'avvocato Scalco: "Occhio alla scadenza del 16 ottobre"
Immagine news Serie A n.2 Massimo Brambati: "Juve, mancano tre giocatori. De Bruyne? La sua postura..."
Immagine news Serie C n.3 Virtus Verona, Toffanin bomber in difesa: "Merito di mister Fresco, mi ha spostato dietro"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Italiano: "L'anno scorso eravamo messi peggio. Bernardeschi ci dovrà portare soddisfazioni"
Immagine news Serie A n.3 Piccoli si è sbloccato con la Fiorentina, Selvaggi: "Anche Platini all'inizio era stato bocciato"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Skorupski onesto: "Dobbiamo fare qualcosa in più e cercare di non subire gol"
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, Zanetti: "Per quanto prodotto, Giovane e Orban potevano avere 4 gol a testa"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Lykogiannis dopo il pari contro il Friburgo: "Questo è un punto guadagnato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Südtirol, doppia tegola per mister Castori: si fermano El Kaouakibi e Pietrangeli
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Raychev si presenta: "Darò il massimo per sfruttare le mie occasioni"
Immagine news Serie B n.3 Padova, decalogo contro il linguaggio d’odio nello sport: prevenire l’hate speech
Immagine news Serie B n.4 Doppietta, vittoria e primato col Frosinone: Raimondo MVP della sesta giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bedin: "Le leghe devono lavorare insieme per affrontare i problemi che gravano sul sistema"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Illanes: "Contro la Juve Stabia servirà la nostra miglior versione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Grella: "Toscano è un vincente, gli attacchi sono fuori luogo ed esagerati"
Immagine news Serie C n.2 Trento, Giacca: "Grande soddisfazione far parte del Consiglio Direttivo di C"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, arriva l'ok di Guarascio: in arrivo l'attaccante Giacomo Beretta
Immagine news Serie C n.4 Lecco, Valente: "Sfida con la Virtus Verona ricca di insidie, serviranno idee chiare"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli: "Equilibrio, coraggio, sacrificio, determinazione. Gli ingredienti sono gli stessi"
Immagine news Serie C n.6 Caos trasferta per il Foggia: voli cancellati e sciopero. In pullman fino a Bergamo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Football Manager 26 apre al calcio femminile: fra i 14 tornei anche la Serie A italiana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso