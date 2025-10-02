Live TMW Fiorentina, Pioli: "Fatte buone cose. Le scelte? Ho cercato di pensare poco alla Roma"

Si interrompe la striscia negativa della Fiorentinadi Stefano Pioli, che in Conference League trovano la prima vittoria della loro League Phase. In questi minuti, il tecnico viola è atteso presso la sala stampa dello Stadio Artemio Franchi per commentare il match in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

Ore 23:30 - inizio conferenza.

Cosa le è piaciuto?

"Abbiamo fatto buone cose nonostante l'intensità dell'avversaria. Potevamo giocare più tra le linee, ma ci sitiamo lavorando e credo che arriveremo ad avere imbucate più veloci. Siamo stati equilibrati e compatti. La squadra ha sofferto bene e alla fine è arrivato il risultato".

Quanto ha provato a giocare in profondità con Piccoli?

"Noi cerchiamo di riempire la trequarti con più giocatori sfruttando il lavoro spalle alla porta di Dzeko. Abbiamo messo Piccoli davanti al portiere diverse volte. È l'avversario che detta il modo di giocare"

Perché pochi cambi rispetto alla gara con il Pisa?

"Ho fatto le scelte necessarie per vincere la partita, pensando poco alla Roma".

Perché non Martinelli dall'inizio?

"Giocherà quando riterrò che è il momento giusto. Non ci sono problemi, sono sicuro che il suo momento arriverà".

C'è un po' di paura di sbagliare in qualche giocatore?

"Secondo me non abbiamo avuto paura. Loro pressavano tanto, ci venivano a prendere molto alti. La nostra era una scelta dettata dall'atteggiamento degli avversari".

Ore 23:35 - termina la conferenza stampa