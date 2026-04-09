Gasperini: "Dopo il 5-2 Pellegrini ci ha messo la faccia. Rinnovi? Tutto rimasto tale e quale"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa, mister Gian Piero Gasperini è stato interpellato anche sugli otto giocatori in scadenza di contratto. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma:

"Questa è una situazione che esiste da inizio anno, non si è affrontata prima ed è rimasta tale e quale. Questi sono ragazzi seri, è imprevedibile dire adesso cosa succederà tra un mese, dipende dalla volontà della società e dei giocatori. La situazione è chiara tra prestiti e scadenza, chi potenzialmente potrebbe essere sul mercato per il miglioramento del bilancio. In questo momento però queste situazioni non riguardano nessuno. Pellegrini dopo aver perso 5-2 a Milano ci ha messo la faccia facendo le interviste. Non so cosa succederà, ma io sono riconoscente a questo gruppo per come ha interpretato questa stagione. Non cambio opinione per una sconfitta, voglio fortemente finire nel migliore dei modi questa stagione raggiungendo un obiettivo che è diventato molto difficile, ci siamo accreditati noi di questo traguardo perché nessuno fuori da Roma ci aveva accreditato di questo. Quello che succederà poi tra un mese è imprevedibile, le ultime partite che giocheremo tutti insieme le giocheremo al massimo. A fine stagione potremo dire che siamo stati più o meno bravi, ma mai che non abbiamo dato il massimo".

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