Roma, la proprietà è con Gasperini: l'allenatore prepara la svolta contro il Pisa

Dalle polemiche social al campo: la Roma prova a isolarsi dal rumore esterno e concentrarsi su una sfida che può pesare tantissimo nella corsa Champions. All’Olimpico arriva il Pisa e per la squadra giallorossa è una delle ultime occasioni per rimettersi in carreggiata. Il contesto è delicato, anche perché le rivali dirette non avranno impegni semplici: Como e Juventus affronteranno rispettivamente Inter e Atalanta. Uno scenario che potrebbe offrire alla Roma l’opportunità di accorciare e rilanciarsi dopo un periodo complicato sotto la gestione di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico viene sostenuto dalla proprietà, come scrive La Repubblica, e sta preparando la gara con scelte quasi obbligate, soprattutto a causa delle assenze. Davanti a Mile Svilar agiranno Daniele Ghilardi, Evan Ndicka e Mario Hermoso. A centrocampo spazio a Zeki Celik, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli, con un ballottaggio sulle fasce.

Davanti, conferma per Matías Soulé alle spalle di Donyell Malen, mentre Robinio Vaz insidia Lorenzo Pellegrini per una maglia da titolare. Restano fuori diversi nomi pesanti, tra cui Mancini, Wesley, Koné e Dybala. In un clima carico di tensione, la Roma sa di non poter più sbagliare: servono risposte immediate, prima che sia davvero troppo tardi.