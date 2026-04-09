TMW Torres-Pontedera, lo scontro a distanza che vale una stagione. In ballo la permanenza in C

Un Girone B, quello di Serie C, che non ha ancora emanato verdetti, in nessun senso della classifica, ma che una sorta di prima sentenza l'ha emessa a novembre, quando è stato escluso il Rimini dal raggruppamento ed è stata cancellata la retrocessione diretta dell'ultima classificata; le squadre che quindi hanno accesso ai playoff sono divenute - contando appunto l'esclusione dei romagnoli e la classifica aggiornata - quelle che chiuderanno la regular season dall'ultimo al quartultimo posto. Al momento attuale, Torres, Sambenedettese, Bra e Pontedera.

Attenzione, però, il regolamento federale per gli spareggi salvezza è rimasto invariato, e i playout si disputeranno solo se tra ultima e quartultima e penultima e terzultima ci sarà un distacco entro gli otto punti; se i punti di distanza saranno invece più di otto, retrocederà direttamente la peggio classificata del match in questione. Ecco quindi che il Pontedera avrà nella giornata di domenica un bel fardello da portare addosso, proprio quando affronterà la terza della classe (il Ravenna) con la concreta possibilità di scivolare in Serie D; un fardello di peso raddoppiato perché i granata giocheranno conoscendo già il risultato della Torres, in campo sabato contro il Pineto.

Ai sardi potrebbe anche virtualmente bastare un punto per festeggiare con anticipo la salvezza, ma in caso di pareggio contro gli abruzzesi dovranno poi sperare nel contemporaneo ko dei toscani; che senza appelli, in caso appunto di segno X della Torres, avranno solo l'obbligo di fare almeno un punto con il Ravenna e tenere vive le speranze negli ultimi 180'. Una situazione pesante, per chi da tempo sta mostrando molte fragilità...