Brescia, il club protesta per le limitazioni ai tifosi: “Dispiacere per un’occasione persa”
Con una nota ufficiale, l'Union Brescia ha espresso rammarico per la decisione assunta dalle Autorità competenti in vista della sfida in programma sabato 11 aprile allo stadio "Tullio Saleri" contro il Lumezzane.
Il provvedimento stabilisce infatti la vendita dei biglietti esclusivamente ai residenti nel Comune di Lumezzane, una misura adottata per ragioni legate all’ordine pubblico.
Nel comunicato, il club lombardo sottolinea di prendere atto "con rammarico" della scelta, pur dichiarando il pieno rispetto delle valutazioni effettuate dalle istituzioni competenti.
Il Brescia evidenzia però anche il proprio dispiacere per quella che viene considerata un’occasione mancata: la partita avrebbe potuto rappresentare "un momento significativo di partecipazione, condivisione e forte coinvolgimento del territorio".
La società ribadisce infine la volontà di proseguire nel proprio percorso di promozione dello sport come strumento di aggregazione e valore sociale, assicurando il rispetto delle regole e mantenendo costante il dialogo con le Autorità.