Nuova Curva Sud per il Padova, Bonavina: "Consegnata alla città". Bianchi: "Già sold out"

Padova ha una nuova Curva Sud. Nella giornata di presentazione del rinnovato settore dello Stadio Euganeo, l'assessore allo Sport del Comune Diego Bonavina e l'amministratore delegato del club Alessandra Bianchi hanno parlato in conferenza stampa. A riportarne le dichiarazioni è PadovaGoal.

Bonavina: "Opera che ha passato diverse traversie"

Lungo e articolato l'intervento dell'assessore Diego Bonavina, che ha ripercorso i cinque anni travagliati che hanno accompagnato la realizzazione dell'impianto, tra indagini giudiziarie poi archiviate, sequestro del cantiere, blocchi Covid e lievitazione dei costi: "Credo che sia un momento importantissimo per la città di Padova e per la tifoseria. Oggi consegniamo al Calcio Padova un nuovo settore dello stadio, il Calcio Padova è un patrimonio della nostra città e abbiamo voluto fortemente questo intervento".

Bonavina ha poi difeso l'operato dell'amministrazione comunale di fronte alle critiche sull'aumento della spesa: "I costi sono lievitati da 5,8 milioni a 13 milioni di euro. I costi sono aumentati del 50% delle materie prime, ed è una stima al ribasso. Con 13 milioni di euro regaliamo una curva molto bella e due palazzetti". Ha anche anticipato i prossimi passi: "I due palazzetti di 950 e 1150 posti faranno compiere una svolta alla nostra città, il progetto esecutivo è già concluso. I corpi di collegamento verranno realizzati, ci siamo presi questo impegno come amministrazione e andremo avanti per finirli".

In chiusura, uno sguardo alla situazione sportiva della squadra, attualmente impegnata nella lotta per la salvezza in Serie B: "Domenica sarà uno spettacolo vedere la curva piena di tifosi, e per me oggi la cosa più importante è la partita e serve un risultato positivo della squadra. Mi auguro che da qui fino alla fine del campionato i tifosi si stringano attorno alla nostra squadra perché la salvezza è troppo importante". Poi la sentenza sull'opera: "Questa curva, lo dico senza timore di smentita, è una delle più belle d'Italia".

Bianchi: "Sold out stamattina, vogliamo scrivere un bel finale"

Più concisa ma altrettanto significativa la dichiarazione dell'amministratore delegato Alessandra Bianchi: "Confermo che a stamattina siamo sold out per la curva sud. La tifoseria ne ha sofferto tanto, il Comune ha avuto tutte le sue traversie e anche noi abbiamo avuto le nostre conseguenze. Abbiamo questa curva finalmente terminata e vogliamo scrivere un bel finale".