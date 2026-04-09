Milan, i '9' del domani rientrano in estate: li valuterà Allegri, ma si va verso altri prestiti

Se il presente del Milan evidenzia difficoltà evidenti sotto porta, lo sguardo del club si sposta già su ciò che verrà. In casa rossonera, infatti, crescono due profili offensivi che alimentano entusiasmo e prospettive: Francesco Camarda e Stefan Kostic, due talenti giovanissimi pronti a ritagliarsi spazio nel futuro.

Camarda è il nome più noto al grande pubblico. Il suo percorso, iniziato tra le giovanili a suon di gol, ha trovato una prima tappa importante in Serie A con il Lecce, dove ha segnato la sua prima rete contro il Bologna. Prima dell’infortunio alla spalla, il classe 2008 stava trovando continuità, confermandosi anche con l’Under 21: quattro gol in quattro presenze da titolare. Il rientro è atteso nel finale di stagione.

Cresce anche Kostic, acquistato a fine marzo dal Partizan per 3,5 milioni più bonus. In Serbia si è messo in luce con numeri importanti: dieci reti in campionato e una nelle qualificazioni di Conference League. Prestazioni che hanno acceso anche qualche malumore nel club di provenienza per una cessione ritenuta forse prematura.

Il prossimo passo sarà decisivo: entrambi saranno valutati in estate da Massimiliano Allegri durante il ritiro. L’impressione è che servirà ancora un passaggio intermedio, tra prestiti e percorsi di crescita, come si legge su Tuttosport. Ma il Milan sa di avere in casa due attaccanti su cui costruire, finalmente, un progetto duraturo.