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Juventus-Spalletti: ci siamo. Firma fino al 2028 e annuncio: i dettagli

Juventus-Spalletti: ci siamo. Firma fino al 2028 e annuncio: i dettagliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 12:40Serie A
Lorenzo Di Benedetto
fonte da Torino, Camillo Demichelis

Luciano Spalletti è pronto a firmare il nuovo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028. L'autografo dell'allenatore sull'accordo che lo legherà per le prossime due stagioni al club bianconero non è ancora stato messo ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è soltanto questione di ore. Già nella giornata di oggi o al massimo nella mattinata di domani il tecnico di Certaldo incontrerà la dirigenza e verrà messo tutto nero su bianco, per un rapporto che andrà dunque avanti a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale della squadra bianconera in questa stagione.

La conferenza e il possibile annuncio.
Sempre domani, con orario ancora non comunicato, andrà in scena la consueta conferenza stampa pre partita dello stesso Spalletti, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta che sarà importantissima in chiave qualificazione alla prossima Champions League e in quell'occasione, con il condizionale però d'obbligo, potrebbe arrivare anche l'annuncio del rinnovo, appunto, fino al 2028.

Decisione presa da tempo.
Ormai da settimane la Juventus aveva preso la decisione di andare avanti con Luciano Spalletti, visto il cambio di marcia avuto dalla squadra in questa stagione dal momento del suo arrivo, con l'obiettivo di far partire un progetto che possa riportare il club torinese ai vertici del calcio italiano ed europeo.

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