Gasperini: "I Friedkin non mi hanno mai chiesto la Champions, io ho fissato quell'obiettivo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa, mister Gian Piero Gasperini è tornato anche sull'obiettivo Champions League della sua Roma. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso, oggi sesto in classifica con 54 punti e quindi a -4 dal Como quarto:

Le dà fastidio il modo di pensare secondo cui senza raggiungere l'obiettivo Gasperini potrebbe andar via?

"Se questo ragionamento lo fa la dirigenza è un conto, se lo fanno altri va bene ma non è un problema. Io sono per il libero pensiero, i tifosi sono liberi di fare ogni tipo di pensiero. Non tutti la pensano come lei o come i tifosi, ma è una forma di pensiero e può valere anche quella. Se raggiungi l'obiettivo bene, altrimenti sei fuori. Quello che posso dire è che la proprietà non mi ha mai detto di andare in Champions quest'anno, sono io che ho fissato quell'obiettivo".

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