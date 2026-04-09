Paratici: "Commisso non vuole vendere la Fiorentina. Speriamo di tenere Kean, Fagioli da Barça"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera raccontando anche com'è nata la trattativa col club dei Commisso. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Quando Ferrari e Goretti sono venuti a Londra era metà dicembre e la Fiorentina aveva 6 punti: ho subito detto che la classifica non mi preoccupava. Non nel senso che non fosse brutta, ma per la profondità del lavoro di cui parlavamo, e che la famiglia Commisso vuole sostenere con l’amore e la disponibilità che sono l’eredità di Rocco, un anno perso sarebbe stato rimediabile. E comunque non lo perderemo".

Alla domanda se la famiglia Commisso sia intenzionata a vendere o meno la società, come si rumoreggiava in questi mesi a Firenze, Paratici ha risposto in modo categorico: "No… certo che no".

Infine, una battuta sul futuro di Kean e sul valore di Fagioli: "Spero che riusciremo a trattenere Kean, ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. E aggiungo il nome di Fagioli, un centrocampista da Barcellona che gioca in Italia".