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Serie C, gli arbitri della 36ª giornata per i tre gironi: Ternana-Perugia al sig. Zago di Conegliano

Serie C, gli arbitri della 36ª giornata per i tre gironi: Ternana-Perugia al sig. Zago di ConeglianoTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 13:34Serie C
Claudia Marrone

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 36ª giornata del campionato di Serie C 2025-26. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 10 e lunedì13 marzo 2026:

GIRONE A
Alcione-Lecco: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore (Merciari-Manzini. IV Ufficiale: Aloise. Operatore FVS: Antonicelli)
Cittadella-Trento: Alessandro Pizzi (Miccoli-Bosco. IV Ufficiale: Migliorini. Operatore FVS: Boato)
Dolomiti Bellunesi-Pro Patria: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Di Berardino-Monaco. IV Ufficiale: Poli. Operatore FVS: Fenzi)
Inter U23-Arzignano Valchiampo: David Kovacevic di Arco Riva (Peloso-Galasso. IV Ufficiale: Tona Mbei. Operatore FVS: Morea)
Vicenza-Novara: Maria Marotta di Sapri (Starnini-Sicurello. IV Ufficiale: Vailati. Operatore FVS: Storgato)
Lumezzane-Union Brescia: Gabriele Totaro di Lecce (Martinelli-Mezzalira. IV Ufficiale: Gauzolino. Operatore FVS: Galigani)
Ospitaletto-AlbinoLeffe: Davide Galiffi di Alghero (Celestino-Mazza. IV Ufficiale: Drigo. Operatore FVS: Arshad)
Pergolettese-Virtus Verona: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Robilotta-Romaniello. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Marchese)
Renate-Pro Vercelli: Andrea Palmieri di Brindisi (Ingenito-Esposito. IV Ufficiale: Pasculli. Operatore FVS: Cavalli)
Triestina-Giana Erminio: Alessandro Colelli di Ostia Lido (Cardinali-Colazzo. IV Ufficiale: Maccorin. Operatore FVS: Rizzello)

GIRONE B
Arezzo-Livorno: Cristiano Ursini di Pescara (Pilleri-Brunetti. IV Ufficiale: Mazzoni. Operatore FVS: Iuliano)
Campobasso-Bra: Andrea Mazzer di Conegliano (Signorelli-Turra. IV Ufficiale: Angelillo. Operatore FVS: La Regina)
Forlì-Ascoli: Marco Di Loreto di Terni (Linari-Russo. IV Ufficiale: Gianquinto. Operatore FVS: Rosania)
Gubbio-Pianese: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Cadirola-Bettani. IV Ufficiale: Guitaldi. Operatore FVS: Brunozzi)
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio: Carlo Esposito di Napoli (Scardovi-Petarlin. IV Ufficiale: Teghille. Operatore FVS: Cufari)
Pineto-Torres: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Chillemi-Russo. IV Ufficiale: Di Mario. Operatore FVS: Cataneo)
Pontedera-Ravenna: Abdoulaye Diop di Treviglio (Consonni-Bernasso. IV Ufficiale: Viapiana. Operatore FVS: Pelosi)
Ternana-Perugia: Francesco Zago di Conegliano (Tagliaferri-Tomasi. IV Ufficiale: Silvestri. Operatore FVS: Brunozzi)
Vis Pesaro-Carpi: Davide Gandino di Alessandria (Gennuso-Scarpati. IV Ufficiale: D'Eusanio. Operatore FVS: Mambelli)

GIRONE C
Atalanta U23-Monopoli: Filippo Colaninno di Nola (Cirillo-Di Curzio. IV Ufficiale: Rossini. Operatore FVS: Martone)
Picerno-Cosenza: Giuseppe Vingo di Pisa (Tomasi-Alessandrino. IV Ufficiale: Vogliacco. Operatore FVS: Martinelli)
Benevento-Cavese: Francesco Burlando di Genova (Cecchi-Pasqualetto. IV Ufficiale: Tropiano. Operatore FVS: Marchese)
Casertana-Audace Cerignola: Dario Madonia di Palermo (Mino-Mititelu. IV Ufficiale: Rispoli. Operatore FVS: Chianese)
Crotone-Catania: Stefano Striamo di Salerno (Tempestilli-Fedele. IV Ufficiale: Leone. Operatore FVS: Gatto)
Foggia-Siracusa: Gabriele Sacchi di Macerata (Vitale-Singh. IV Ufficiale: Castellone. Operatore FVS: Cantatore)
Latina-Casarano: Andrea Zoppi di Firenze (Nicosia-Pignatelli. IV Ufficiale: Gavini. Operatore FVS: Petrov)
Potenza-Sorrento: Luca De Angeli di Milano (Spatrisano-Andriambelo. IV Ufficiale: Liotta. Operatore FVS: Valcaccia)
Team Altamura-Giugliano: Gioele Iacobellis di Pisa (Rinaldi-Veli. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: Capriuolo)
Trapani-Salernitana: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Cassano-Marucci. IV Ufficiale: Gemelli. Operatore FVS: Citarda)

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