Al Palermo non basta una media punti da promozione. C'è da sfatare il tabù 'scontri diretti'

Come ormai noto, la 34ª giornata del campionato di Serie B verrà aperta dal big match dello 'Stirpe', dove si affronteranno i padroni di casa del Frosinone e il Palermo, che, come evidenzia La Repubblica-Palermo in edicola quest'oggi, ha una "marcia da Serie A" ma deve "sfatare il tabù scontri diretti".

Come infatti ricorda il quotidiano, nelle ultime 20 gare i rosanero viaggiano a uno score di 44 punti, e meglio ha fatto solo la capolista Venezia, ma non hanno mai vinto uno scontro diretto con le formazioni che al momento attuale occupano le zone playoff. Proprio l'andata del confronto con i lagunari, terminò 0-0, stesso risultato maturato nella prima sfida contro il Frosinone, mentre con il Monza sono maturate due pesanti sconfitte, entrambe per 3-0. Andata persa anche contro il Catanzaro, 1-1 poi il ritorno contro le Aquile, e pari anche contro il Modena e il Cesena, mentre con la Juve Stabia si è registrata la sconfitta in Campania e il pari al 'Barbera'.

La classifica, comunque, parla di quarto posto, e chiaramente, proprio alla luce di ciò, la partita di domani sarà uno spartiacque abbastanza fondamentale per il futuro, considerando che mancherebbero poi quattro turni al termine della regular season, e i rosanero avrebbero il fardello pesante dei citati scontri diretti. Una sfida, insomma, da seguire fino a oltre il 90'.