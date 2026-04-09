Serie C, Giudice Sportivo: squalificati tre giocatori dell'Atalanta. Tutte le decisioni
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Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito ai tre recuperi della 34ª giornata di campionato andati in scena ieri.
Tre giornate di squalifica sono state inflitte a Relja Obric dell'Atalanta U23 a seguito della gara contro la Cavese "per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, antisportiva e violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un calcio d’angolo, dopo che il pallone era stato calciato via, si spintonava con questi e gli sferrava un calcio all’altezza degli stinchi, senza arrecargli conseguenze".
Un turno di stop è stato comminato a Luigi Pagliuca e Alberto Manzo dell'Atalanta U23, Patrizio Amerighi dell'Inter U23 e Javier Gil della Juventus Next Gen.
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