Gasperini scavalca Spalletti, De Rossi resta a 14. La classifica aggiornata di Serie A
Con la vittoria della Roma nel posticipo della 17^ giornata di Serie A, si definisce l'ultima classifica del 2025, in attesa delle gare di gennaio. Col 3-1 al Genoa, Gasperini scavalca la Juventus e si piazza al quarto posto, a -1 dal Napoli terzo. De Rossi e il suo Genoa rimangono invece a 14 punti, a +2 sulla zona salvezza.
La classifica aggiornata della Serie A:
1. Inter 36 (16 partite giocate)
2. Milan 35 (16)
3. Napoli 34 (16)
4. Roma 33 (17)
5. Juventus 32 (17)
6. Como 27 (16)
7. Bologna 26 (16)
8. Lazio 24 (17)
9. Sassuolo 22 (17)
10. Atalanta 22 (17)
11. Udinese 22 (17)
12. Cremonese 21 (17)
13. Torino 20 (17)
14. Cagliari 18 (17)
15. Parma 17 (16)
16. Lecce 16 (16)
17. Genoa 14 (17)
18. Hellas Verona 12 (16)
19. Pisa 11 (17)
20. Fiorentina 9 (17)