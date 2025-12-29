Live TMW Roma, Ziolkowski: "Felice per la vittoria. Posso migliorare tanto"

La Roma supera agilmente l'ultimo ostacolo del suo 2025: allo Stadio Olimpico, i giallorossi battono il Genoa grazie alle reti Matias Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson. Nel postpartita, è Ziolkowski a presentarsi in conferenza stampa per commentare il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.20 - Inizia la conferenza stampa.

L'emozioni della partita contro la Juventus allo Stadium? Dove puoi crescere maggiormente?

"Sono stato felice di giocare a Torino, ovviamente mi è dispiaciuto per il risultato: è stata la gara più importante della mia carriera. Oggi sono felice di aver vinto. Posso migliorare sotto tutti i punti di vista, l'importante è lavorare".

Come hai vissuto il periodo in cui giocavi poco e come hai conquistato questo spazio? Qual è il tuo idolo?

"La sostituzione in Europa League è stata dura, ma succede. Ho lavorato con la stessa intensità, ho ascoltato il mister e ho appreso dagli altri compagni. Non ho idoli, forse i miei compagni di squadra e di reparto: Hermoso, Mancini e Ndicka sono forti".

Dal tuo rinvio è nato il vantaggio. Cosa hai pensato?

"Non è stato un bell'assist, era un rinvio che è finito a Matias che ha segnato. Non importa la bellezza, ma il risultato. Sono contento per i tre punti".punti".

23.54 - Termina la conferenza.