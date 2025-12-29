TMW Fiorentina, che farà Paratici con Vanoli? In caso di cambio allenatore, ecco le prime idee

La Fiorentina ha perso anche nell'ultimo weekend di Serie A, lo scontro diretto sul campo del Parma, ma il mondo viola è già proiettato verso l'arrivo al Viola Park come nuovo responsabile dell'area tecnica di Fabio Paratici, che aspetta di risolvere il proprio contratto con il Tottenham per tornare nel palcoscenico della Serie A.

Tra le prime decisioni che Paratici sarà chiamato a prendere da nuovo responsabile dell'area tecnica per la Fiorentina, c'è quella legata all'allenatore. Sì, perché Paolo Vanoli, subentrato al predecessore Stefano Pioli a novembre, non ha dato la scossa sperata dai più, il suo cammino da mister dei viola recita di appena due vittorie ottenute, una in Conference League (in rimonta con la Dinamo Kiev) e l'altra più di recente in Serie A, il 5-1 all'Udinese che però è stato rapidamente sgonfiato dal successivo passaggio a vuoto, quello di sabato scorso a Parma.

Il tema dell'allenatore sarà in cima all'agenda di Paratici nel momento in cui dirà sì alla Fiorentina. La sua posizione appare oggi in bilico, ma il suo destino non è segnato: quantomeno il dirigente si riserverà di affrontare la questione in un colloquio di persona, prima di prendere eventuali decisioni drastiche. Sullo sfondo, in caso di cambio, le due candidature più forti rispondono oggi ai nomi di Luca Gotti e Gabriele Cioffi, quest'ultimo tra l'altro anche fiorentino di nascita.