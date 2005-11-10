Gattuso per lui ha detto no a Icardi: la Lazio aspetta i gol di Pinamonti

È arrivato alla Lazio negli ultimi giorni di agosto, con il campionato già cominciato e una preparazione da completare. Per Andrea Pinamonti, acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo, le prime settimane biancocelesti sono servite a inserirsi, in un clima di fiducia totale. Soprattutto quella di Gennaro Gattuso, che lo ha scelto per avere un riferimento in area e poi, quando si è presentata la possibilità di prendere Mauro Icardi. Gattuso ha chiuso all’argentino, richiamando le scelte già fatte con Pinamonti e Gudmundsson: “Quando si spendono delle parole con i giocatori non ti devi incartare”.

La fiducia di Gattuso e il no a Icardi

Finora il centravanti ha raccolto quattro presenze, una sola dall’inizio, senza segnare: un rendimento lontano da quello che voleva Ringhio. Il tecnico ha ricordato quanto poco si fosse allenato prima del trasferimento, invitandolo a stare tranquillo. Sul campo, però, la concorrenza rimane: Tijjani Noslin ha sfruttato le proprie occasioni e Pinamonti deve ancora guadagnarsi più spazio. Nei suoi 108 minuti ha tentato una sola conclusione, senza trovare lo specchio. Sullo sfondo, ovviamente, l’ottimo avvio della Lazio.

Come ha iniziato Pinamonti con la Lazio in Serie A

Presenze: 4

Minuti: 108

Gol: 0

Assist: 0