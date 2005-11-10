Biondini rivelazione dell'Empoli, che lo blinda: il centrocampista rinnova il contratto

TMW
Biondini rivelazione dell'Empoli, che lo blinda: il centrocampista rinnova il contrattoTMW
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
ieri alle 16:37Serie B
autore Dimitri Conti
02.10.2026 16:37Serie B
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tra le rivelazioni dell'Empoli in questo avvio di campionato in Serie B troviamo sicuramente il centrocampista Edoardo Biondini (17 anni), che nonostante debba ancora compiere la maggiore età, ha trovato un posto in pianta stabile nella prima squadra degli azzurri.
Ha rinnovato per altri tre anni
All'Empoli sono consci del valore del centrocampista classe 2009, tanto da essersi mossi con tempestività per rinnovarne il contratto. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, nelle scorse ore il giocatore ha messo la sua firma su un nuovo accordo con i toscani, che scadrà il 30 giugno del 2029.
Altre notizie Serie B
Oggi
20:40 Serie B
Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
18:05 Serie BUfficiale
UfficialeDopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
17:56 Serie B
Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
17:35 Serie BTMW
TMWSampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
14:49 Serie B
Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"
Ieri