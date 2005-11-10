Cosenza, Coppitelli: "Il futuro è domenica. Contro il Foggia snodo importante della stagione"

"Il futuro è domenica. Il prossimo incontro segnerà uno snodo importante della stagione, è il momento in cui tutti meritiamo di vivere una giornata differente": così, come si legge ai canali ufficiali del club, il tecnico del Cosenza Federico Coppitelli, che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Foggia, in programma domenica 4 ottobre alle ore 14.30 e valevole per l'8ª giornata del Girone C di Serie C.

Il trainer aggiunge quindi: "In questo momento ogni azione deve essere protesa verso il risultato. Ringrazio la squadra per l'impegno, la dedizione, l'intensità. È un team che sta lavorando bene viaggiamo tutti, insieme allo staff, verso la stessa direzione. Spero dunque che i frutti si possano vedere domenica sul campo di gioco. I ragazzi mentalmente hanno dimostrato grande determinazione e buona volontà: siamo pronti a mostrare personalità, coraggio e sfrontatezza per essere incisivi".

Nota alla compagine rossonera: "Domenica affronteremo una squadra che come noi ha iniziato un nuovo ciclo. Cercheremo di portare a casa il risultato che sentiamo di meritare e che ci farebbe scrollare di dosso un po’ di negatività. Il Foggia è una realtà difficilissima da leggere perché potrebbe giocare in tanti modi, seguendo schemi diversi. Dobbiamo concentrarci su noi stessi perché per fare punti nella prossima partita serve il miglior Cosenza possibile".