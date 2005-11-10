Inter, piace Kostoulas: il Brighton lo valuta oltre 60 milioni di euro

L'Inter ha messo nel mirino Charalampos Kostoulas, attaccante greco di 19 anni del Brighton. A riportarlo è Caughtoffside.

La concorrenza della Premier League

L'Inter non è l'unica a seguire il giovane greco. Secondo 4-4-2.com, Arsenal, Manchester United, Chelsea e Newcastle stanno monitorando la situazione del giocatore.

La valutazione del Brighton

Il Brighton valuterebbe un eventuale trasferimento intorno ai 60-70 milioni di euro, una cifra molto superiore ai 25 milioni indicati da Transfermarkt. Al momento, però, non ci sono negoziazioni concrete.

Il giocatore e il contratto con il Brighton

Nato a Volos il 30 maggio 2007 e figlio dell'ex calciatore Thanasīs Kōstoulas, Kostoulas è cresciuto nel settore giovanile dell'Olympiacos. Ha esordito in prima squadra il 17 agosto 2024, nel 2-0 contro il Volos, e nella stagione 2024/25 ha debuttato anche nelle competizioni UEFA, con alcune partite nella fase finale di Europa League. Ha giocato nelle nazionali giovanili greche dall'Under 16 all'Under 21. Il suo passaggio al Brighton risale al luglio 2025, dopo che in precedenza sul giocatore c'era stato anche l'interesse del Chelsea. Il club inglese lo ha legato a sé fino al 2030. L'attaccante vanta cinque presenze con la nazionale greca.