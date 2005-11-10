Gomis: "Non volevo firmare tanto per. Solo la Vis Pesaro mi ha fatto sentire davvero voluto"

Nel corso della diretta Sky Sport odierna, nel blocco dedicato alla Serie C, è intervenuto anche il fresco innesto della Vis Pesaro, il portiere Alfred Gomis, tesserato lo scorso 24 settembre. E già in campo nel weekend trascorso per il match contro il Guidonia.

Racconta il classe 1993: "Quelli dal mio arrivo all'esordio sono stati tre giorni molto belli, intensi, mi fa piacere si siano conclusi con la vittoria, che ha certificato che sto bene. Ma di questo non ne avevo dubbi visto anche il lavoro fatto in estate. Ho preso tempo per scegliere la soluzione più giusta per me, Pesaro è stata tale, specie dopo due anni non troppo fortunati, quelli vissuti a Palermo con troppi infortuni, di cui davvero mi dispiaccio: cercavo qualcosa che mi facesse sentire considerato, e qui, con anche uno sforzo che ho apprezzato, mi hanno fatto sentire così. Non volevo firmare tanto per".

Conclude: "Spero di poter aiutare i ragazzi con la mia esperienza, ma anche imparare io dai giovani. Spero di dare ma anche di apprendere".