Il Frosinone vince 2-1 in amichevole contro il Benevento: reti di Cittadini, Calò e Verdi

Mentre la Serie A è ferma per gli impegni delle Nazionali, il Frosinone di Massimiliano Alvini sfrutta la sosta per mantenere il ritmo partita. Questo pomeriggio, sul terreno dello stadio "Benito Stirpe", i giallazzurri hanno affrontato in un test amichevole a porte chiuse il Benevento, imponendosi con il punteggio di 2-1. Reti di Cittadini, Calò e Verdi.

Un allenamento congiunto particolarmente utile per il tecnico toscano, che ha avuto modo di testare i meccanismi della squadra e dare spazio a quei calciatori che finora hanno trovato meno minutaggio in campionato o che sono alla ricerca della migliore condizione. Tra le note liete di giornata c'è senza dubbio la prova di Tchato: il laterale si è mosso con grande personalità sulla fascia ed è stato protagonista firmando l'assist vincente per il gol realizzato da Cittadini.

Al di là del risultato e delle buone indicazioni arrivate dal campo, la sgambata ha permesso ad Alvini di vedere lo stesso Tchato e Akpoguma (entrambi a caccia del debutto assoluto in campionato) e per El Azzouzi (che finora conta appena 2 minuti in Serie A).