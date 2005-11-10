Il Manchester City ha presentato ufficialmente un appello dopo essere stato riconosciuto colpevole, all'inizio di questa settimana da parte di una commissione indipendente, di tutti i capi d'accusa relativi a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League. In una nota si legge: "Il Manchester City Football Club può confermare che alle 19:00 di giovedì 1° ottobre 2026 il club ha presentato il suo ricorso dettagliato contro il parere della Commissione della Premier League, in merito al procedimento disciplinare della Premier League.

La ferma posizione del club è che, su più fronti, il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, e che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti".