Ospitaletto terzo in classifica. Galuppini: "Obiettivo salvezza, lo cambieremo semmai in corsa"

Nel corso della diretta di Sky Sport dedicata alla Serie C, è intervenuto l'attaccante dell'Ospitaletto Francesco Galuppini, che ha parlato del momento molto positivo dei suoi, oltre che della sua condizione: "Durante il ritiro, dal momento del mio arrivo, la squadra ha sempre lavorato con intensità e qualità, e il terzo posto attuale è sicuramente è un bottino importante: non pensavamo di avere già tutti questi punti ma di certo è un grande inizio. E io, trovando la condizione migliore, spero di dimostrare che sono importante per questo gruppo, di cui mi sento un leader"

Conclude dunque: "L'obiettivo rimane comunque la salvezza, non ci discostiamo da questo, lo cambieremo semmai in corsa".