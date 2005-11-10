Ravenna, accettate le dimissioni di Baldassarre da AD. Al suo posto l'inglese Greening

Ravenna, accettate le dimissioni di Baldassarre da AD. Al suo posto l'inglese GreeningUfficiale
Tommaso Maschio
Il Ravenna con un comunicato sui propri canali ufficiali ha annunciato di aver preso atto delle dimissioni dell'AD Mattia Baldassarre, che si trasferirà al Lecce in Serie a per occupare la stessa posizione, e di aver nominato al suo posto l'inglese Lee Greening.
Il comunicato del Ravenna su Baldassarre e Greening
Il Consiglio di Amministrazione del Ravenna FC, riunitosi nella giornata di ieri, ha preso atto delle dimissioni di Mattia Baldassarre dalla carica di Amministratore Delegato e di componente del Consiglio. La decisione è parte di un percorso condiviso e concordato da tempo con la proprietà. Il Club ringrazia Mattia Baldassarre per la visione, la competenza e la passione con cui ha guidato la Società in questi anni, contribuendo in modo determinante al percorso che ha portato il Ravenna dalla Serie D ai vertici della Serie C, e gli augura i migliori successi per la nuova sfida.
Il Consiglio di Amministrazione risulta ora composto dal Presidente Ignazio Cipriani, da Filippo Maisto, Paolo Scocco e Lee Greening.
A Lee Greening, CFO di Black Duck e manager con un’esperienza pluridecennale nella gestione finanziaria di aziende innovative del settore tecnologico a livello globale, è stata affidata la carica di Amministratore Delegato.
Tutto il Club gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro.