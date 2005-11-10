Fiorentina, Massimo Orlando: "Fagioli va coccolato, la prossima estata sarà difficile..."

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Ed è partito dalla questione FIGC: "Mancini perché deve essere toccato? E' partito un nuovo corso, perde? Ok ma si va avanti. Ogni volta c'è una polemica".

Sull'Italia che dice?

"E' una nazionale mediocre, non ci sono talenti, campioni, ma se gestita bene, se riesce a fare un gruppo unito che gioca con più voglia e meno di fioretto, per me ci può riuscire. Ma almeno in Europa ci sono 6-7 squadre più forti. Il lavoro di Mancini è difficile, ha del tempo a disposizione ma sono troppi anni che dal vivaio giocatori che una volta eravamo abituati a vedere. La Turchia ha giocato male, ma se vinci 4-1 su un campo difficile la colpa non è sempre degli altri. Ho visto una squadra viva, che aveva voglia. Zaccagni? Non convocati ma credo sia solo una questione di scelta. Zaccagni col 4-3-3 è importantissimo. Non credo sia buttato via, che lo abbia dimenticato. Ha preferito provare altri".

Fagioli si sta riscattando:

"Sì, era arrivato a Firenze ed era pallido nel volto per le note vicende passate. Ci ha messo un po', è uno che va coccolato, che deve sentirsi titolare, non in competizione. Poi è venuto fuori il talento, che c'è. Fagioli è un giocatore che in Nazionale ci sta bene. Quest'anno lo voleva mezza Inghilterra e la Fiorentina lo ha tenuto, il prossimo anno sarà difficile trattenerlo".

Juve, non solo obiettivo minimo. Cosa può fare di più?

"E' più facile che possa andare avanti in EL piuttosto che il quarto posto. Lì c'è solo un posto disponibile. Dunque per Milan e Juve sarà una battaglia fino alla fine. Se poi il Como non performa entrano entrambe. Spalletti sta sistemando la squadra, quando torneranno poi certi giocatori e la fase offensiva tornerà ad essere più attiva, magari la Juve tornerà più in alto".

Il campionato potrebbe restituirci un Goncalo Ramos rivitalizzato. Pulisic può aiutarlo?

"E' mancato l'americano, è l'uomo di qualità che può offrire palloni d'oro all'attaccante. Pulisic porta qualità in tutta la fase offensiva. A me sembra un grande attaccante. Ho letto che Amorim sta provando il 4-2-3-1, ha capito che con il 3-4-3 non ha i giocatori adatti e ora cambia la squadra. E questo porta solo dei benefici".