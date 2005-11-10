Lykogiannis, parla l'agente: "Rifiutata la Samp perché voleva giocare la Champions in Grecia"
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Claudia Marrone
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ieri alle 17:26Serie B
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02.10.2026 17:26Serie B
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Il suo nome era stato accostato alla Sampdoria, che in estate aveva tentato il tutto per tutto, ma alla fine, dopo l'addio al Bologna, Charalampos Lykogiannis è tornato nella madrepatria Grecia, sposando il progetto dell'AEK Atene.
A spiegare la scelta, nelle parole riportate da sampdorianews.net, è stato il suo agente Silvio Pagliari, intervenuto a Radio Amore: "Come è andata l’estate di Lykogiannis? Devo dire che è stata molto movimentata. Ha rifiutato la possibilità di andare in Serie B alla Sampdoria e in Championship, ma alla fine siamo contenti perché gioca la Champions League in Grecia, suo paese natale. Ho un gran rapporto con Javier Ribalta (vicedirettore sportivo dell’AEK, ndr), e la trattativa è stata semplice".
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