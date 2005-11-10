Lykogiannis, parla l'agente: "Rifiutata la Samp perché voleva giocare la Champions in Grecia"

Il suo nome era stato accostato alla Sampdoria, che in estate aveva tentato il tutto per tutto, ma alla fine, dopo l'addio al Bologna, Charalampos Lykogiannis è tornato nella madrepatria Grecia, sposando il progetto dell'AEK Atene.

A spiegare la scelta, nelle parole riportate da sampdorianews.net, è stato il suo agente Silvio Pagliari, intervenuto a Radio Amore: "Come è andata l’estate di Lykogiannis? Devo dire che è stata molto movimentata. Ha rifiutato la possibilità di andare in Serie B alla Sampdoria e in Championship, ma alla fine siamo contenti perché gioca la Champions League in Grecia, suo paese natale. Ho un gran rapporto con Javier Ribalta (vicedirettore sportivo dell’AEK, ndr), e la trattativa è stata semplice".