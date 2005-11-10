L'Empoli blinda il suo talento: il classe 2009 Biondini firma fino al 2029. La nota

L'Empoli blinda il suo talento: il classe 2009 Biondini firma fino al 2029. La notaUfficiale
Tommaso Maschio
Come anticipato l'Empoli ha trovato l'accordo per blindare uno dei suoi talenti più brillanti: quel Biondini, classe 2009, che in questa stagione è non solo entrato stabilmente in prima squadra, ma anche nell'undici titolare delle prime giornate di campionato.
Il comunicato dell'Empoli sul rinnovo di Biondini
Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Edoardo Biondini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029.
Edoardo Biondini, centrocampista classe 2009, è arrivato a Empoli nel 2023, entrando a far parte del settore giovanile azzurro. Nella stagione 2024/25, con l’Under 16, raggiunge la finale Scudetto, giocando al contempo con continuità anche nell’Under 17. Nella stagione 2025/26 è protagonista con l’Under 17 dell’Empoli, con cui conquista il titolo di Campione d’Italia. Nello stesso anno, con la Nazionale Under 17, dove veste la fascia di capitano, conquista il titolo di Campione d’Europa, scendendo in campo nella fase finale del torneo e realizzando una rete. Nella stagione 2026/27 arriva l’esordio con la Prima Squadra dell’Empoli, prima in Coppa Italia e poi in Serie B, dove parte titolare nella sfida interna contro la Cremonese.