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Bologna, il Dall'Ara si rinnova: nuovo manto di erba sintetica blu attorno al campo

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 17:38Serie A
02.10.2026 17:38Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Stadio Renato Dall’Ara rinnova la sua immagine con un nuovo intervento che ne valorizza ulteriormente gli spazi e il legame con il Bologna e con la sua tifoseria.

Nel corso di questa sosta di campionato è stato infatti realizzato un nuovo manto in erba sintetica blu che circonda il terreno di gioco, andando a ricoprire la pista di atletica. Si tratta di un’opera di erba sintetica decorativa e tecnica di altissimo livello, pensata per integrarsi con l’impianto e conferire al Dall’Ara un’identità visiva ancora più riconoscibile.

Il nuovo manto sarà già visibile lunedì sera, quando il Dall’Ara ospiterà la partita della Nazionale Italia-Turchia.

L’intervento verrà poi completato con l’inserimento di due elementi che racconteranno l’identità del Club e il legame con il suo popolo. Sotto le due curve troveranno infatti spazio il logo del Bologna e il claim “We Are One”.

Un nuovo segno distintivo per il Dall’Ara, che si prepara così ad accogliere il Bologna e il suo popolo con un’immagine ancora più fortemente legata ai colori e ai valori rossoblù.

Fonte: bolognafc

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