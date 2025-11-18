Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire

L'ipotesi di vedere Mattia Perin lasciare la Juventus già nella prossima finestra di mercato invernale appare uno scenario decisamente remoto, se non impossibile. Il portiere, fresco di rinnovo contrattuale, rimane una risorsa fondamentale per Luciano Spalletti, nonostante la titolarità di Di Gregorio.

In estate, l'estremo difensore bianconero aveva vagliato solo proposte che potessero garantirgli un ruolo da numero uno assoluto e la partecipazione alle competizioni europee, tipo il Bologna. Era stato intrigato anche da progetti specifici come quello del Como, affascinato dalla presenza di Cesc Fàbregas e dalla visione del club. Di fronte a offerte meno allettanti, Perin ha preferito consolidare il suo ruolo a Torino.

Nelle scorse settimane il suo vecchio club, il Genoa, ha sondato il terreno ma l'operazione, come riporta il Corriere dello Sport, si scontra con ostacoli pratici. La Juventus, infatti, dovrebbe trovare un sostituto di pari affidabilità a gennaio, un mercato notoriamente avaro di occasioni di alto livello. A Torino, inoltre, Perin è ritenuto un vero e proprio senatore dello spogliatoio, un elemento di esperienza cruciale per le rotazioni e un'alternativa di assoluta sicurezza in caso di emergenza, alla stregua di Daniele Rugani per la difesa.

Per questi motivi, movimenti inattesi tra i pali a gennaio sono da escludere. La situazione verrà rivalutata la prossima estate, quando il trentatreenne Perin e la società faranno il punto su prospettive e ambizioni future.