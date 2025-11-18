TMW Genoa, si fermano Onana e Cornet: speranze per Cagliari per Otoa e Ekuban

Allenamento pomeridiano al "Signorini" per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi è tornata in campo e lo ha fatto davanti ai suoi tifosi per preparare la sfida di Cagliari di sabato prossimo. Una gara da non sbagliare, uno scontro diretto che precederà altri due match importanti per il Vecchio Grifone: quella casalinga contro l'Hellas Verona e quella del Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Tre sfide da non sbagliare per cercare di rialzare la testa in una stagione comunque lunga ma ricca di insidie.

Migliorano Otoa ed Ekuban

Buone notizie arrivano dall'infermeria per il tecnico rossoblù. Sono recuperati sia Jeff Ekhator che Stefano Sabelli che oggi, come detto nel report di giornata, si sono allenati insieme ai compagni per tutta la durata della razione di lavoro. Sebastia Otoa e Caleb Ekuban si sono allenati a parte con l'obiettivo di essere a disposizione per la gara della Unipol Domus.

Si fermano Onana e Cornet

Per due giocatori che tornano a disposizione, due che invece si fermano. Si tratta di Jean Onana e Maxwel Cornet. Per quanto riguarda il centrocampista si tratta di un affaticamento muscolare al flessore mentre l'attaccante è alle prese con un risentimento muscolare al flessore. Entrambi i giocatori difficilmente saranno disponibili per la trasferta in terra sarda.