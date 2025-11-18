Napoli, un altro anno a Castel Volturno e poi il nuovo centro sportivo: individuata l'area

Il Napoli resterà a Castel Volturno almeno per un’altra stagione. Come riportato da Il Mattino, il club azzurro ha raggiunto un accordo di massima con la famiglia Coppola per prorogare di un anno la permanenza nel centro tecnico, nonostante la disdetta della locazione fosse già stata formalmente inviata. Nessuna tensione o rischio di sfratto: si è trattato semplicemente della necessità di ridiscutere i termini economici e i costi di gestione, in attesa che la società individui l’area definitiva dove sorgerà la nuova cittadella sportiva.

La proroga era quasi inevitabile. Il Napoli, infatti, non ha ancora scelto il terreno su cui costruire il futuro quartier generale e i tempi tecnici per avviare il progetto non consentivano un trasloco immediato. Per questo Castel Volturno continuerà a essere la “Casa Napoli”, almeno fino al completamento delle operazioni preliminari.

Intanto Aurelio De Laurentiis prosegue la ricerca della sede ideale per il nuovo centro. La pista più calda porta ai 240mila metri quadrati dell’area del Teverolaccio, a Succivo, dove potrebbe nascere un complesso moderno e multifunzionale: settore giovanile, convitto, spazi dedicati alla prima squadra e uno stadio per la Primavera. Un progetto ambizioso, gestito nella massima riservatezza, che punta a rivoluzionare l’organizzazione logistica e sportiva del club. Fino a quando la nuova cittadella non sarà una realtà, Castel Volturno resterà il cuore pulsante del Napoli.