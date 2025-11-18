Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sassuolo-Laurienté, il bivio si avvicina: o rinnova entro fine stagione o sarà addio

Sassuolo-Laurienté, il bivio si avvicina: o rinnova entro fine stagione o sarà addioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:30Serie A
Pierpaolo Matrone

Il Sassuolo ha ritrovato brillantezza offensiva grazie alle certezze rappresentate da Andrea Pinamonti e Domenico Berardi, entrambi già a quota quattro gol e pienamente inseriti tra i migliori marcatori del campionato. A far discutere, invece, è l’apporto ridotto di Armand Laurienté, il terzo elemento del tridente di Fabio Grosso. Il francese, capocannoniere della scorsa stagione in Serie B, sta vivendo un avvio complesso, sospeso tra prestazioni non all’altezza, malumori interni e il desiderio – mai nascosto – di cambiare aria.

Il suo futuro è uno dei dossier più delicati in casa neroverde. Come riportato da Sassuolonews.com, il rinnovo è rimasto per mesi un tema mai realmente affrontato, nonostante un contratto in scadenza nel 2027. La società sa bene che, senza un prolungamento entro un anno, Laurienté rischierebbe di avvicinarsi troppo alla scadenza, riducendo il proprio valore sul mercato. Per questo si profila uno scenario netto: rinnovo oppure cessione nella prossima estate, senza vie di mezzo.

Le sirene estere non mancano. In Turchia il suo nome è spesso accostato al Besiktas, ma ad oggi non è arrivata alcuna offerta concreta, né contatti con il club né con l’entourage del giocatore. Il Sassuolo, del resto, non fa sconti e prima di aprire qualsiasi spiraglio vuole una risposta dal campo. Le prossime gare, dopo due panchine consecutive e una media di appena un’ora giocata a partita, saranno decisive: o Laurienté torna a essere un fattore, oppure la società dovrà valutare una separazione, ovviamente alle proprie condizioni.

Articoli correlati
Sassuolo, all-in Laurienté: l'obiettivo è far rinnovare l'attaccante francese Sassuolo, all-in Laurienté: l'obiettivo è far rinnovare l'attaccante francese
Sassuolo, Laurienté: "Più difficile giocare senza Berardi, ma siamo una squadra forte"... Sassuolo, Laurienté: "Più difficile giocare senza Berardi, ma siamo una squadra forte"
Cagliari-Sassuolo 1-2, le pagelle: Laurienté disegna, Pinamonti letale. Esposito... Cagliari-Sassuolo 1-2, le pagelle: Laurienté disegna, Pinamonti letale. Esposito non basta
Altre notizie Serie A
Playoff Mondiali, le possibili avversarie dell'Italia: in semifinale tornano vecchi... Playoff Mondiali, le possibili avversarie dell'Italia: in semifinale tornano vecchi incubi
Tare: "Entrai per firmare da calciatore, mi ritrovai ds. Lotito già sapeva, è un... TMWTare: "Entrai per firmare da calciatore, mi ritrovai ds. Lotito già sapeva, è un visionario"
Qual. Mondiali, tripudio Scozia al 93': è al Mondiale insieme a Belgio, Svizzera... Qual. Mondiali, tripudio Scozia al 93': è al Mondiale insieme a Belgio, Svizzera e Austria
Napoli, un altro anno a Castel Volturno e poi il nuovo centro sportivo: individuata... Napoli, un altro anno a Castel Volturno e poi il nuovo centro sportivo: individuata l'area
Bologna, Fenucci chiude al mercato di gennaio: "Non prevediamo nessun intervento"... TMWBologna, Fenucci chiude al mercato di gennaio: "Non prevediamo nessun intervento"
Sassuolo-Laurienté, il bivio si avvicina: o rinnova entro fine stagione o sarà addio... Sassuolo-Laurienté, il bivio si avvicina: o rinnova entro fine stagione o sarà addio
Rivera: "Altri CT rifiutano l'Italia, riflettiamoci. Pochi campioni? Agenti danneggiano... Rivera: "Altri CT rifiutano l'Italia, riflettiamoci. Pochi campioni? Agenti danneggiano il sistema"
Palladino all'Atalanta farà bene a Daniel Maldini? Papà Paolo: "Ha bisogno di giocare"... TMWPalladino all'Atalanta farà bene a Daniel Maldini? Papà Paolo: "Ha bisogno di giocare"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.1 Juve, Perin: "Sono il più grande critico di me stesso. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine top news n.2 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.3 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.4 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.5 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.6 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.7 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Qual. Mondiali, tripudio Scozia al 93': è al Mondiale insieme a Belgio, Svizzera e Austria
Immagine news Serie A n.2 Napoli, un altro anno a Castel Volturno e poi il nuovo centro sportivo: individuata l'area
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Fenucci chiude al mercato di gennaio: "Non prevediamo nessun intervento"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo-Laurienté, il bivio si avvicina: o rinnova entro fine stagione o sarà addio
Immagine news Serie A n.5 Rivera: "Altri CT rifiutano l'Italia, riflettiamoci. Pochi campioni? Agenti danneggiano il sistema"
Immagine news Serie A n.6 Palladino all'Atalanta farà bene a Daniel Maldini? Papà Paolo: "Ha bisogno di giocare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, sirene dalla Serie C per l'attaccante Pandolfi: il Potenza ci pensa per gennaio
Immagine news Serie B n.3 Pescara, l'influenza ferma Valzania. Da Tsadjout a Kraja, in quattro tornano in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Castagnetti sul Cesena: "Qui c'è un'alchimia speciale. Mignani è un tecnico mai banale"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Immagine news Serie B n.6 Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gran Galà del calcio, premiati Achik e Ferraris: "Salernitana, daremo tutto per la B"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Silvestro: "Paghiamo a caro prezzo gli errori. Dobbiamo far punti, anche rischiando"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Immagine news Serie C n.4 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Serie C n.5 Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti Scoperti' del Neri
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
Immagine news Calcio femminile n.3 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?