Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"

Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:49Serie B
Tommaso Maschio

Stiamo vivendo questi giorni con grande serenità. La sosta ha interrotto un buon momento della squadra, con quattro punti conquistati nelle ultime due partite, ma allo stesso tempo ci ha dato la possibilità di allenarci con tranquillità”. Il difensore della Virtus Entella Ivan Marconi parla così ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro quel Palermo in cui ha militato per quattro stagioni (108 presenze) conquistando una promozione in Serie B: “Alla ripresa affronteremo il Palermo, una partita che non posso nascondere, per me, non sarà come tutte le altre. In Sicilia ho vissuto quattro anni stupendi e, quando ho deciso di rimettermi in gioco all’Entella, avevo il sogno e l’obiettivo di lavorare sodo per provare a riaffrontare un giorno il Palermo da avversario. Quel giorno sta arrivando e sto vivendo tutto questo con grande gioia. Ho tanti amici lì, con cui ho condiviso momenti bellissimi, e alla compilazione dei calendari la partita di sabato e quella del ritorno al Barbera sono state due date che ho subito cerchiato sul calendario”.

Siamo consapevoli della forza dei rosanero, ma allo stesso tempo sappiamo di poterci giocare le nostre carte. - prosegue ancora Marconi - Sono due piazze diverse, che vivono il calcio in modi differenti e, di conseguenza, ti offrono pressioni completamente opposte. Noi dovremo pensare a noi stessi: portare in campo la nostra voglia, ma soprattutto la nostra spensieratezza, caratteristiche che ci accompagnano da un anno e mezzo e che ci permettono di vivere ogni sfida con grande positività”.

L’esperto centrale infine si sofferma sulla tenuta difensiva della squadra ligure: “Dopo la partita con il Frosinone abbiamo chiuso per due volte consecutive senza subire gol. Non credo sia cambiato nulla in particolare. Questo è un campionato in cui puoi vincere o perdere contro chiunque e, a Frosinone, semplicemente abbiamo trovato una squadra più forte di noi che ha meritato la vittoria. Dopo quella partita abbiamo analizzato gli errori con grande serenità e abbiamo cercato di reagire nel più breve tempo possibile. La forza di un gruppo si vede anche in questo: avere la lucidità di comprendere i momenti e di restare lucidi, pensando che ciò che non arriva oggi può arrivare domani”.

Articoli correlati
Mosti, parla l'agente: "Felici del rinnovo con la Juve Stabia. Non c’è nessuna trattativa"... Mosti, parla l'agente: "Felici del rinnovo con la Juve Stabia. Non c’è nessuna trattativa"
Ivan Marconi rinnova con la Virtus Entella: "Abbiamo tanta voglia di fare bene" Ivan Marconi rinnova con la Virtus Entella: "Abbiamo tanta voglia di fare bene"
Entella, Matteazzi annuncia: "A breve definiremo i prolungamenti di Marconi e Parodi"... Entella, Matteazzi annuncia: "A breve definiremo i prolungamenti di Marconi e Parodi"
Altre notizie Serie B
Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul... Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"... Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel... Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel cuore"
Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello... Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello
Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la... Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società
Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio... Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Spezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Artistico a Lapadula, incognite in attacco... Spezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Artistico a Lapadula, incognite in attacco
Sampdoria, calciatori in scadenza nel 2026: da Coda a Romagnoli, quanti dubbi Sampdoria, calciatori in scadenza nel 2026: da Coda a Romagnoli, quanti dubbi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.1 Juve, Perin: "Sono il più grande critico di me stesso. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine top news n.2 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.3 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.4 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.5 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.6 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.7 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Corrado blinda Angori e Touré: "A gennaio restano. Troppi stranieri? È il contrario..."
Immagine news Serie A n.2 Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire
Immagine news Serie A n.3 Juve, Perin: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, saranno arrabbiati"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Torriani: "Maignan mi sta insegnando tanto. Il modello? Courtois"
Immagine news Serie A n.5 Galliani: "Gattuso ce la farà, ha il carattere giusto e credo che l'Italia andrà ai Mondiali"
Immagine news Serie A n.6 Maldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina. Io ds? Me l'hanno detto..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Immagine news Serie B n.2 Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Immagine news Serie B n.3 Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel cuore"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello
Immagine news Serie B n.5 Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Serie C n.3 Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti Scoperti' del Neri
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.6 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?