Ganz: "Inter o Milan? Oggi sarei titolare in entrambe, nel derby sempre decisivo"

Maurizio Ganz, intervistato da Sky a margine del trofeo “Italo Galbiati”, ha parlato dei suoi ricordi legati al derby di Milano: “In campionato ho fatto gol con la maglia dell’Inter contro il Milan, in Coppa Italia l’ho giocato otto giorni dopo il mio trasferimento al Milan, ho avuto subito l’occasione di entrare in campo e ho fatto vedere le mie doti”.

Ha esultato.

“Nella mia carriera ho esultato quasi sempre, in quell’occasione mi sembrava giusto. Avevo voglia di levarmi qualche sassolino, far vedere che Ganz è sempre Ganz”.

Come vivrà il prossimo derby?

“Con passione, anche se non gioco più, e con la voglia di vedere bel calcio. Credo siano due squadre forti e spero ci facciano divertire”.

Dove sarebbe titolare oggi, nell’Inter o nel Milan?

“Credo che sarei titolare in entrambe le squadre. Sono sempre stato uomo derby, ho sempre fatto la differenza in queste partite e mi sembrava giusto dirlo”.