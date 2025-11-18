Italia, definito il quadro delle possibili avversarie playoff: giovedì il sorteggio, come funziona

L’Italia affronterà una tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Con le gare di questa sera si è delineato il quadro delle possibili avversarie nell’ambito della semifinale dei playoff per l’accesso ai Mondiali, che l’Italia giocherà in casa. Il sorteggio è in programma questo giovedì, 20 novembre. Di seguito le fasce e il regolamento.

PRIMA FASCIA - Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia

SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

TERZA FASCIA - Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord

1. Squadre partecipanti

Parteciperanno agli spareggi europei 16 squadre:

* 12 seconde classificate della fase a gironi delle Qualificazioni Europee (EQ). Si tratta

* 4 squadre aggiuntive selezionate in base alla classifica provvisoria generale della UEFA Nations League (UNL) 2024/25. Queste sono le migliori vincitrici dei gironi che:

* non si sono qualificate direttamente come prime dei gironi EQ;

* non sono già entrate negli spareggi come seconde classificate.

Se non si possono selezionare 4 vincitrici di girone UNL, i posti rimanenti andranno alle squadre con miglior classifica UNL che non si siano qualificate né come vincitrici né come seconde classificate EQ.

2. Formato della competizione degli spareggi

Gli spareggi saranno divisi in 4 percorsi, ognuno con:

* 2 semifinali

* 1 finale

Ogni semifinale vedrà una squadra testa di serie contro una non testa di serie:

* Pot 1 vs Pot 4

* Pot 2 vs Pot 3

La squadra testa di serie giocherà in casa.

La finale sarà preceduta da un sorteggio per determinare chi giocherà in casa.

Le partite saranno a gara unica (eliminazione diretta). Le semifinali si giocheranno giovedì 26 marzo 2026 e le finali martedì 31 marzo 2026, con orari standard UEFA: 20:45 CET o 18:00 CET.

3. Allocazione delle urne (Pot)

Una volta note le 16 squadre:

* Le 12 seconde classificate saranno classificate dalla 1ª alla 12ª secondo il ranking FIFA di novembre 2025.

* Le 4 squadre UNL saranno classificate dalla 13ª alla 16ª.

Le urne saranno composte così:

* Pot 1: squadre EQ classificate 1ª-4ª

* Pot 2: squadre EQ classificate 5ª-8ª

* Pot 3: squadre EQ classificate 9ª-12ª

* Pot 4: squadre UNL classificate 13ª-16ª

4. Procedura del sorteggio

Il sorteggio procede in quest’ordine: Pot 1 → Pot 2 → Pot 3 → Pot 4.

* Pot 1: le 4 squadre EQ migliori sono assegnate alle semifinali 1, 3, 5, 7 (ordine di estrazione).

* Pot 2: le squadre EQ successive sono abbinate alle prime posizioni disponibili delle semifinali 2, 4, 6, 8, rispettando eventuali restrizioni.

* Pot 3: le squadre EQ meno classificate sono abbinate alle posizioni disponibili nelle stesse semifinali 2, 4, 6, 8.

* Pot 4: le squadre UNL sono abbinate alle semifinali 1, 3, 5, 7.

I vincitori delle 4 finali si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA 2026, completando il numero di partecipanti europei.

5. Vincoli del sorteggio

Per decisione del Comitato Esecutivo UEFA e del Panel d’Emergenza UEFA, le seguenti coppie di squadre non possono essere sorteggiate nello stesso percorso:

* Armenia / Azerbaigian

* Bielorussia / Ucraina

* Gibilterra / Spagna

* Kosovo / Bosnia ed Erzegovina

* Kosovo / Serbia

Se un conflitto si presenta o potrebbe presentarsi, la squadra sarà spostata al primo percorso disponibile in ordine alfabetico.m Altri vincoli potrebbero essere aggiunti prima del sorteggio.

6. Linee guida aggiuntive

* Le squadre dello stesso percorso devono trovare accordi bilaterali sugli aspetti organizzativi e su eventuali compensazioni economiche.

* La sede della finale sarà nota solo dopo che le semifinali sono giocate.

* Le squadre sconfitte in semifinale giocheranno una partita amichevole nella stessa finestra internazionale, preferibilmente nello stadio originariamente riservato alla finale.