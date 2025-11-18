Under 21, le formazioni ufficiali di Montenegro-Italia: prima da titolare per Fortini
Queste le formazioni ufficiali di Montenegro-Italia, gara di qualificazione agli Europei Under 21 che si gioca a Nikšić alle 18.30. Gli azzurrini, dopo la sconfitta contro la Polonia, non possono perdere ulteriore terreno dalla prima in classifica e soprattutto devono allungare proprio sui montenegrini che sono a soli tre punti.
MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Dakic, Vukotic; Miranovic, Vukanic; Mrvaljevic, Jukovic, Djukanovic; Perisic. A disp. Stojanovic, Carevic, Franeta, Knezevic, Kostic, Perovic, Radusinovic, Savovic, Vukovic. All. Goran Perisic.
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Fortini, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Camarda, Cherubini. A disp. Motta, Calvani, Cisse, Faticanti, Idrissi, Moruzzi, Vavassori, Venturino, Zeroli. All. Silvio Baldini.
ARBITRO: Nogueira (Portogallo)
